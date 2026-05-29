У Тамбовчанина за долги арестовали иномарку

Тамбовчанин не оплачивал штрафы ГАИ и кредиты, его долг составил 228 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам в отношении 34-летнего мужчины были возбудили 76 исполнительных производств.

Судебные приставы в ходе совместного рейда с сотрудниками Госавтоинспекции отыскали машину должника.

- Сотрудник органа принудительного исполнения произвел арест автотранспортного средства «Chevrolet Epica» неплательщика, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Машину эвакуировали на спецстоянку. Если тамбовчанин не рассчитается с долгами, автомобиль принудительно реализуют в счет их оплаты.