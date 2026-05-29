В Тамбове в столкновении двух иномарок пострадала женщина

В аварии получил травмы один человек Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 28 мая в 11 часов 24 минуты в районе дома №71 по улице Советской города Тамбова. 40-летняя водитель автомобиля «Hyundai Creta» при повороте налево, не заняла соответствующее крайнее положение на дороге и столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением 49-летней женщины. 1977 года рождения.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Daewoo Matiz» с травмами доставили в больницу, госпитализировать ее не стали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.