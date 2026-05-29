НовостиПроисшествия29 мая 2026 11:49

На трассе «Тамбов-Пенза» произошла массовая авария

Участниками ДТП стали три авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварию попали три машины

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 28 мая в 8 часов утра на 5 километре автодороге «Тамбов – Пенза» Тамбовского муниципального округа. 53-летняя женщина за рулем «Лада Калина» не обеспечила необходимую безопасную дистанцию и врезалась в движущийся впереди «Киа Сид» под управлением 41-летней женщины. От удара иномарка продвинулась вперед и столкнулась с остановившимся впереди в потоке автомобилем «Пежо 308», под управлением 41-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила водитель автомобиля «Киа Сид» женщину доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

ДТП произошло в Тамбовском округе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.