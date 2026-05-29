В Тамбовской области завершается подготовка пляжей к купальному сезону

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбовской области с 1 июня стартует купальный сезон. На территории региона начнут работу подготовленные пляжные зоны, где будут дежурить матросы-спасатели. Главное управление МЧС России по Тамбовской области также перейдет на усиленный режим работы.

- В настоящее время работа по подготовке пляжной инфраструктуры к очередному купальному сезону практически завершена, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в ГУ МЧС России по Тамбовской области напомнили об опасности водоемов летом. В связи с этим жителей призывают соблюдать правила безопасного поведения на воде: соблюдать правила эксплуатации плавательных средств, использовать спасательные жилеты и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.