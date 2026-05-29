В Тамбове снова представят вечера классической музыки

Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Оркестр. 2» (6+) возвращается с новой программой. С июня по сентябрь этого в Тамбове пройдёт серия концертов под открытым небом, посвящённых классической музыке, киномузыке и современным симфоническим интерпретациям популярных произведений.

Открытие фестиваля состоится 14 июня в 18 часов на сцене спортивно-оздоровительного комплекса «Электроприбор», расположенной на берегу Цны. В этот вечер Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова под управлением дирижёра Владислава Белинского представит программу «Моцарт и Сальери», посвящённую творческому взаимодействию двух выдающихся композиторов XVIII века.

В программе прозвучат увертюра к опере «Дон Жуан» и Концерт для гобоя с оркестром В.А. Моцарта. Солист — Алексей Балашов (гобой, Москва). Также зрители услышат увертюру к опере «Les Danaïdes» и Тройной концерт для флейты, гобоя и виолончели А. Сальери. Солисты – Ирина Петрова (флейта), Алексей Балашов (гобой, Москва) и Владислав Белинский (виолончель). Завершит вечер финал Симфонии №40 В.А. Моцарта – одного из самых узнаваемых произведений мирового симфонического репертуара.

Фестиваль «Лето. Музыка. Оркестр» это проект Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Моргунова. Концерты рассчитаны как на постоянных слушателей академической музыки, так и на новую аудиторию, только знакомящуюся с симфоническим искусством.

- В новом сезоне особое внимание уделено тематическим программам и участию приглашённых солистов. Организаторы подготовили концерты, сочетающие разные музыкальные стили и форматы, сохраняя главную идею фестиваля – сделать академическую музыку частью летней городской атмосферы, – сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.