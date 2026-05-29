НовостиПроисшествия29 мая 2026 9:52

В Тамбовской области будут судить воронежца, спровоцировавшего смертельное ДТП на трассе

После столкновения двух легковушек женщина скончалась в больнице
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Мордовского района

Прокуратура Мордовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Воронежа. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

В феврале 2026 года обвиняемый на автомобиле «Хендай Солярис» потерял контроль над дорогой на 141 км трассы «Воронеж-Тамбов».

- Потерял контроль над движением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», - прокомментировали в прокуратуре Мордовского района.

На следующий день пассажирка «Лады» скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело рассмотрит по существу Мордовский районный суд.