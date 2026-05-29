Тамбовчанина будут судить за покупку справки для получения водительских прав

Прокуратура Советского района Тамбова утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Житель областного центра обвиняется в пособничестве в подделке официального документа. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Обвиняемый имеет медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Однако в 2024 году он получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельное медицинское заключение с отметками об отсутствии противопоказаний. За это мужчина передал 2 тысячи рублей.

- В последующем обвиняемый предъявил поддельное медицинское заключение сотруднику ГИБДД для получения водительских прав, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова.