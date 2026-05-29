В Мичуринске Парк культуры и отдыха приглашает детей и взрослых на праздничные программы

В предстоящие выходные в Мичуринске Парк культуры и отдыха подготовил для жителей и гостей города развлекательную программу. Об этом рассказали в администрации наукограда.
30 мая
12.00 - мероприятие «Часовые Родины стоят» ко Дню пограничника;
18.00 - концертная программа «15 лет в мире танца», перед зрителями выступят народный ансамбль «В мире танца» и популярные исполнители города;
31 мая
12.00 - экологическая программа «В союзе с природой»;
1 июня
12.00 - программа ко Дню защиты детей «Детство - это ты и я!»;
10.00-21.00 - работа аттракционов.
Уточняется, что 2 июня станет для Парка культуры и отдыха выходным днем.