В Мичуринске Парк культуры и отдыха приглашает детей и взрослых на праздничные программы

В предстоящие выходные в Мичуринске Парк культуры и отдыха подготовил для жителей и гостей города развлекательную программу. Об этом рассказали в администрации наукограда.

30 мая

12.00 - мероприятие «Часовые Родины стоят» ко Дню пограничника;

18.00 - концертная программа «15 лет в мире танца», перед зрителями выступят народный ансамбль «В мире танца» и популярные исполнители города;

31 мая

12.00 - экологическая программа «В союзе с природой»;

1 июня

12.00 - программа ко Дню защиты детей «Детство - это ты и я!»;

10.00-21.00 - работа аттракционов.

Уточняется, что 2 июня станет для Парка культуры и отдыха выходным днем.