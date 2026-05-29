В Инжавинском округе обработают от клещей детские площадки и пляжи

В Инжавинском округе пройдут обработки территорий от клещей. Об этом информирует администрация муниципалитета.

Уточняется, что акарицидные обработки будут проводиться 29 и 30 мая на детских площадках в следующих зонах:

Инжавино

- ул. 30 лет Победы,

- ул. Белинского,

- ул. Заводская, 6-8,

- ул. Котовского, 20,

- ул. Рылеева,

- ул. Пушкина, 26,

- сквер «Дружбы»,

Село Карай-Салтыково,

- ул. Высотная, 4,

- ул. Почтовая, 7,

- ул. Школьная, 2,

- ул. Центральная, 46,

Села

- Сатино - Центральная, 5,

- Караваино - Молодежная, 20,

- Красивка,

- Коноплянка,

- Хорошавка,

- Плодопитомник,

- Николино,

Пляжи

- Углянский,

- Красивский.