В Тамбовской области директора дома культуры будут судить за хищение 300 тысяч рублей

Прокуратурой Мичуринского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора дома культуры. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

- По версии следствия, в 2024 году обвиняемый совершил хищение денежных средств в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Средства были выделены на проведение фестиваля «Праздник русского сарафана». Однако руководитель ДК закупил менее ценные подарки для участников фестиваля и завысил стоимость оказанных услуг по музыкальному сопровождению.

Уголовное дело рассмотрит Мичуринский районный суд.