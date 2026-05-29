Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 8:19

В Тамбовской области директора дома культуры будут судить за хищение 300 тысяч рублей

Мужчину обвиняют в мошенничестве при проведении «Праздника русского сарафана»
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Мичуринского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора дома культуры. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

- По версии следствия, в 2024 году обвиняемый совершил хищение денежных средств в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Средства были выделены на проведение фестиваля «Праздник русского сарафана». Однако руководитель ДК закупил менее ценные подарки для участников фестиваля и завысил стоимость оказанных услуг по музыкальному сопровождению.

Уголовное дело рассмотрит Мичуринский районный суд.