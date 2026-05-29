Тамбовский предприниматель не мог получить причитающиеся по контракту 1,5 миллиона рублей

Прокуратура Моршанска Тамбовской области провела проверку соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Выяснилось, что у одного из заказчиков образовался долг перед коммерческой организацией по оплате оказанных услуг в рамках государственного контракта в размере 1,5 миллиона рублей.

Для защиты прав хозяйствующего субъекта прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение срока оплаты контракта).

- В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненному контракту полностью погашена, – сообщает прокуратура Тамбовской области.