В тамбовский детский сад завезли творог и масло с плесенью

В мае 2026 года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело проверку в детском саду «Машенька». Специалисты взяли на исследование пробы сливочного масла и творога, выявив несоответствие обязательным требованиям.

- В указанных молочных продуктах обнаружено наличие дрожжей и плесневых грибов, - рассказали в управлении.

Масло и творог были произведены на предприятиях Рязанской и Нижегородской областей. В социальные учреждения Тамбовской области их поставляет ИП Мордасов В.А.

Как отметили в ведомстве, это уже не первый случай, когда в продукции, которую предприниматель поставляет в социально значимые учреждения региона, выявляются несоответствия. Всего с 2023 года таких факта зафиксировано 24 - специалисты обнаружили фальсификат, остатки лекарственных средств, дрожжи и плесневые грибы в продуктах питания.

В настоящее время поставщику выдано предостережение. Информация направлена в региональное управление Роспотребнадзора, министерство образования и науки, а также координационный совет по защите прав потребителей. Также сведения о поставщике направлены в правоохранительные органы.

Отметим, что в 2025 году в отношении ИП была проведена внеплановая проверка, предпринимателя привлекли к административной ответственности. Кроме того, суд признал поставщика виновным в нарушении условий контракта.