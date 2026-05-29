НовостиОбщество29 мая 2026 7:25

В Тамбове на Троицу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

Общественный транспорт будет курсировать с 7 часов утра
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове 31 мая в связи с празднованием православного праздника Дня Святой Троицы будут пущены дополнительные автобусы к местам захоронения. Об этом сообщает МБУ «Пассажирские перевозки».

В праздничное воскресенье будет организована работа четырех автобусов по маршруту №8Л «Чичерина - Лужковское кладбище» с 7.12 до 14.23.

Еще два автобуса будут пущены в направлении Полынковского кладбища с 7.10 до 14.50 по маршруту №9Т «Пигмент - Авиационная».

- По маршрутам №31Р работа будет организована в усиленном режиме, - рассказали в организации.