В Тамбове на Троицу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Тамбове 31 мая в связи с празднованием православного праздника Дня Святой Троицы будут пущены дополнительные автобусы к местам захоронения. Об этом сообщает МБУ «Пассажирские перевозки».

В праздничное воскресенье будет организована работа четырех автобусов по маршруту №8Л «Чичерина - Лужковское кладбище» с 7.12 до 14.23.

Еще два автобуса будут пущены в направлении Полынковского кладбища с 7.10 до 14.50 по маршруту №9Т «Пигмент - Авиационная».

- По маршрутам №31Р работа будет организована в усиленном режиме, - рассказали в организации.