Липчанин пойдет под суд за пьяные поездки на авто в Тамбовской области

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 36-летнего жителя с. Панино Липецкой области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял движение по автодорогам Гавриловского муниципального округа на автомобиле «Шкода Рапид». При этом ранее фигурант привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) с назначением наказания в виде штрафа и лишения водительских прав.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал.

- После вручения копии обвинительного акта прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.