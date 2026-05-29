НовостиОбщество29 мая 2026 5:46

РКС-Тамбов заплатит за загрязнение реки Жигалки 1,1 миллиона рублей

Решение суда о компенсации вступило в законную силу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

28 мая Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании ущерба с ООО «РКС».

Факт загрязнения реки Жигалки установили в 2024 году. Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области отобрали пробы воды, которые показали наличие загрязняющих веществ, характерных для канализационных сточных вод.

Расчет причиненного ущерба выполнили инспекторы регионального минэкологии, привлеченные прокуратурой в качестве специалистов в сфере охраны окружающей среды.

Сумма вреда, причиненного водному объекту, составила 1 миллион 115 тысяч 110 рублей.

- Решение вступило в законную силу, – сообщает министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области.