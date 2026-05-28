Тамбовчане пожаловались в Россельхознадзор на соседа, державшего домашнюю птицу

Жители Тамбова обратились в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с жалобой на ненадлежащее содержание сельскохозяйственной птицы. Специалисты провели выездное обследование хозяйства, выявив нарушения.

- На земельном участке содержится сельскохозяйственная птица, которая не прошла идентификацию в соответствии с законодательством РФ, - пояснили в управлении.

Владельцу подворья объявлено предостережение. Материалы проверки направлены в администрацию города Тамбова и управление Росреестра по Тамбовской области, так как земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, использовался не по назначению.