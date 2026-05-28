НовостиОбщество28 мая 2026 14:47

Тамбовчанин экономил на алиментах для дочери и едва не лишился недвижимости

Долг мужчины составил 727 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

44-летний тамбовчанин задолжал 727 тысяч рублей по алиментам. Исполнительное производство находится в отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам.

Отец платил алименты 15-летней дочери неполной суммой и не спешил погашать задолженность. Напротив, он пытался скрыться от судебных приставов. Сотрудник ведомства провел проверку и установил, что мужчина владеет несколькими объектами недвижимости.

- Сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на ½ долю в квартире, а также неплательщик был объявлен в розыск, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Чтобы избежать принудительной реализации недвижимости, должник полностью погасил задолженность по алиментам.