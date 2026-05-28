130 тамбовчан пострадали от укусов клещей за неделю

По данным на 28 мая в медицинские организации Тамбовской области обратились 855 человек, пострадавших от укусов клещей, среди них 301 ребенок. Только за прошедшую неделю членистоногие атаковали 130 человек, в том числе 38 детей.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» исследовали 398 экземпляров клещей, 167 (41%) из них оказались заражены клещевым боррелиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека.

На данный момент в Тамбовской области акарицидными мероприятиями охвачены места массового пребывания населения на площади 484,76 га.