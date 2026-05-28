НовостиПроисшествия28 мая 2026 12:55

В Тамбовской области осужденный наказан за демонстрацию экстремистской символики

Мужчине предстоит выплатить штраф
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области осужденного наказали за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении поступило в Рассказовский районный суд.

- У мужчины, отбывающего наказание в исправительном учреждении, были выявлены на теле татуировки, являющиеся символикой экстремистской организации, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Осужденный не скрывал свои татуировки, напротив, демонстрировал их другим осужденным.

Мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей.