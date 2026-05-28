В Тамбовской области 11-летнего мальчика-инвалида не обеспечили жизненно необходимыми лекарствами и лечебным питанием

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав ребенка-инвалида на качественное медицинское обеспечение в Тамбовской области.

Жительница поселка Первомайский обратилась в Информационный центр СК России с жалобой. Она рассказала, что ее 11-летнему сыну, являющемуся инвалидом, долгое время не предоставляются жизненно необходимые лекарства и лечебное питание.

- В результате заявительница вынуждена приобретать их за свой счет, что для нее финансово затруднительно, - сообщает Информационный центр СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Андрею Степанову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Также ему доложат о принимаемых мерах по обеспечению мальчика необходимыми медикаментами и питанием.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.