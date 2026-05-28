Тамбовчанин поругался с соседом и нанес ему смертельный удар топором

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Житель Староюрьевского округа, обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

- 19 января 2026 года обвиняемый в ходе конфликта с соседом нанес ему удар по голове обухом топора, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

- После конфликта 56-летний потерпевший самостоятельно дошел до дома, откуда в последующем был госпитализирован в больницу, где через несколько дней скончался, - прокомментировали в прокуратуре Староюрьевского округа.

Собранные следователями доказательства позволяют направить уголовное дело в суд.