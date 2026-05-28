Тамбовчанин пришел в гости к знакомому и тайком перевел себе с его счета 50 тысяч рублей

В полицию Тамбова обратился 71-летний пенсионер, сообщивший о краже 49,5 тысячи рублей с его банковской карты.

Сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. 45-летний мужчина был задержан. Как выяснилось, он был знаком с потерпевшим и присвоил деньги во время застолья у него в гостях, когда владелец банковской карты отвлекся.

- С мобильного телефона с помощью смс-сообщений он перевел себе денежные средства в размере 49 500 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

К слову, подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе - за аналогичное преступление. Он признался, что успел потратить украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.