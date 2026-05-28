В Токаревском округе после вмешательства прокуратуры на дорогах появилась разметка

Прокуратура внесла представление

Прокуратура Токаревского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение нормативных требований на автомобильных дорогах по улицам 40 лет Октября, Ленина, Фестивальная, Школьная и Калинина отсутствовала дорожная разметка.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес главы Токаревского округа.

- После этого был заключен контракт на проведение работ по нанесению дорожной разметки на улицах окружного центра. Работы выполнены в полном объеме, – сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области