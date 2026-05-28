Тамбовчанин угнал и разбил чужой квадроцикл

27 мая в полицию Жердевки поступило сообщение об угоне принадлежащего ему квадроцикла. Транспортное средство было припарковано у дома потерпевшего.

Как выяснилось, 16 мая мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, затем уснул. Наутро квадроцикла на месте не оказалось.

Под подозрением оказался 44-летний местный житель. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения.

- Угнав квадроцикл, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство получило технические повреждения бампера и крыльев, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Следственно-оперативной группе удалось найти квадроцикл в лесополосе, куда его спрятал угонщик. Подозреваемый дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Мужчине грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. После установления размера причиненного ущерба, ему будет назначен дополнительное наказание.