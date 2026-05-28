В Тамбовской области пригородные поезда будут делать остановку в пункте «Покрово-Пригородное»

С 1 июня в Тамбовской области начнет работу новый остановочный пункт для пригородных поездов «Покрово-Пригородное». Об этом сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта региона.
Новая остановка снабжена остановочной платформой, элементами безопасного перехода через железнодорожные пути и пешеходными подходами.
- Останавливаться здесь будут 10 пригородных поездов, - уточнили в министерстве.
Запуск в эксплуатацию новой остановки сделает поездки проще и доступнее для 3 тысяч жителей Тамбовской агломерации.
Узнать расписание и оформить проездные документы можно в кассах пригородного сообщения.