В Тамбовской области пригородные поезда будут делать остановку в пункте «Покрово-Пригородное»

Фото министерства автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области

С 1 июня в Тамбовской области начнет работу новый остановочный пункт для пригородных поездов «Покрово-Пригородное». Об этом сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта региона.

Новая остановка снабжена остановочной платформой, элементами безопасного перехода через железнодорожные пути и пешеходными подходами.

- Останавливаться здесь будут 10 пригородных поездов, - уточнили в министерстве.

Запуск в эксплуатацию новой остановки сделает поездки проще и доступнее для 3 тысяч жителей Тамбовской агломерации.

Узнать расписание и оформить проездные документы можно в кассах пригородного сообщения.