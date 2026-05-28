На «Монетной неделе» тамбовчане сдали 4,9 миллиона мелочи

В тамбовском отделении Банка России подвели итоги весенней «Монетной недели», которая проходила в апреле. На этот раз жители региона вернули в оборот более 932 тысяч монет на сумму свыше 4,9 миллиона рублей. Это на 1,3 миллиона рублей больше, чем осенью.

В Тамбовской области в этот раз к акции присоединились 41 банковское отделение и 215 точек сетевых магазинов. Всего в стране собрали 252 тонны мелочи на сумму почти 252 миллиона рублей. Основная доля сданных монет: 86,7% — пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13,3% — на копейки.

- Некоторые точки продолжают принимать монеты для обмена и после окончания акции, – сообщает региональное отделение Банка России. - Адреса участников и условия приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.