В Тамбове выявили незаконный выброс отходов

Инспекторы госэкоконтроля министерства экологии Тамбовской области пресекли попытку несанкционированного сброса отходов с грузового автомобиля на территории бывшей городской свалки в районе улицы Авиационной.

Они стали очевидцами попытки сброса отходов — шлама от обработки гранита. О данном факте оперативно сообщили в полицию. Сотрудники полиции прибыли на место для проверки документов на грузовое транспортное средство и перевозимый груз.

Данная городская свалка включена в реестр объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации. На подобных объектах запрещено размещение новых отходов.

Сотрудники регионального минэкологии вызвали лабораторию для определения класса опасности перевозимых отходов.

Ранее министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области отработало информацию, поступившая от правоохранительных органов — УМВД России по городу Тамбову — по факту несанкционированного сброса отходов вне специально установленных мест.

Средствами объективного контроля зафиксирован процесс выгрузки отходов с транспортного средства в вечернее время в районе переулка Звёздный города Тамбова.

Человек, совершивший правонарушение, установлен. Протокол в оношении него составлен. Материалы рассмотрены. Штраф оплачен.