В Тамбове Россельхознадзор выявил нарушения на выставке животных

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

В мае 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушения при проведении выставки «Лапы Ушки». Экспозиция была организована индивидуальным предпринимателем в ТРЦ «РИО» в Тамбове.

- Выставка с участием различных видов животных и птиц проводилась более четырех календарных дней. Кроме того, у некоторых животных и птиц (енотов и павлинов), отсутствовали конструкции, обеспечивающие укрытие, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение.