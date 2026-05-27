В Тамбове сотрудники теруправлений проверили состояние цоколей зданий

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове сотрудники теруправлений провели рейды по контролю за состоянием цоколей. Объектом интереса проверяющих стали санитарное состояние, уборка прилегающей территории, наличие граффити и несанкционированной расклейки, а также сколы, трещины и другие изъяны.

За неделю сотрудники Северного теруправления обследовали 50 зданий. Выписано 15 уведомлений, по трем вынесены предостережения. В одном случае недостатки уже устранены.

- В Западном теруправлении из 723 многоквартирных домов обследованы 358. Выявлено, что 51 цоколь нуждается в ремонте, - рассказали в администрации города Тамбова.

В Центральном теруправлении проведено обследование 18 нежилых помещений. Предостережения направлены по семи адресам, в 77 многоквартирных домах выявлены 39 нарушений.

Уточняется, что при выявлении нарушений выдаются предписания об их устранении. Если требования игнорируются, материалы проверки передаются в административную комиссию, что грозит последствиями в виде штрафа для юридических и должностных лиц за нарушение правил благоустройства.