Тамбовчанина осудили за изготовление кастета

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины. Его признали виновным в незаконном изготовлении холодного оружия.

- Летом 2025 года подсудимый изготовил из полимерного материала самодельным способом холодное оружие ударно-раздробляющего действия - кастет, - прокомментировали в прокуратуре Сосновского района.

Самодельное оружие мужчина который носил с собой.

Тамбовчанин признал вину. Его приговорили к 180 часам обязательных работ.