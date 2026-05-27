Прокуратура добилась установки окон в школе Моршанска

Рамы были в плохом состоянии

По иску прокуратуры г. Моршанска в учебном классе установили новые окна.

Установлено, что в МБОУ «Начальная школа № 5» в учебных помещениях, где занимаются дети младшего школьного возраста, оконные блоки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Деревянные рамы имеют множественные отслойки лакокрасочного покрытия, а в зимний период фиксировалось промерзание окон.

Прокуратура города через суд обязала администрацию образовательного учреждения произвести замену аварийных оконных блоков на современные энергоэффективные конструкции.

- Благодаря вмешательству прокуратуры в учебном классе установлены новые пластиковые окна, – сообщают в ведомстве.

Фото прокуратуры Тамбовской области