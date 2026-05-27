В Тамбовской области существует риск заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом жителей предупреждает управление Роспотребнадзора региона.

Заболевание у человека сопровождается головной болью, повышением температуры, ломотой в теле, сыпью, увеличением лимфоузлов и симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях возможно поражение центральной нервной системы. Инкубационный период составляет от 3 до 8 дней, но может длиться от 2 до 21 дня.

Переносчиками инфекции являются в основном комары, а также свою роль в передаче вируса играют аргасовые, иксодовые и гамазовые клещи и перелетные птицы.

- Наиболее эффективным методом предотвращения заражения вирусом Западного Нила является защита от укусов комаров, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Чтобы уберечься от вируса, тамбовчанам рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты, защищать свои жилища с помощью сеток на окнах и дверях, проводить ларвицидные и акарицидные обработки на придомовых территориях. Расположенные поблизости от дома резервуары с водой рекомендуется закрывать, чтобы предотвратить размножение комаров.

Уточняется, что на данный момент случаев заболевания лихорадкой Западного Нила среди населения Тамбовской области не зарегистрировано.