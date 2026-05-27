В Тамбове в аварии пострадала женщина

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 26 мая в 14 часов 22 минуты в районе дома №228 по улице Пролетарской города Тамбова. 57-летний водитель автомобиля «Volkswagen Touareg», поворачивая налево, столкнулся с «ВАЗ 2114» под управлением мужчины 46-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 64-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2114», женщину на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.