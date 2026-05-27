В Тамбовской области легковушка врезалась в электровелосипед

Электровелосипедист оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал электровелосипедист, произошла 26 мая в одиннадцать часов утра в районе дома №65 «А» по улице Октябрьской города Жердевка. 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на нерегулируемом перекрестке выезжая с второстепенной дороги столкнулся с электровелосипедом «KugooV3 MAX», под управлением 64-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя электровелосипеда с различными травмами доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.