НовостиПроисшествия27 мая 2026 10:31

В Тамбовской области легковушка врезалась в электровелосипед

Пострадал водитель двухколесного транспорта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Электровелосипедист оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал электровелосипедист, произошла 26 мая в одиннадцать часов утра в районе дома №65 «А» по улице Октябрьской города Жердевка. 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на нерегулируемом перекрестке выезжая с второстепенной дороги столкнулся с электровелосипедом «KugooV3 MAX», под управлением 64-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя электровелосипеда с различными травмами доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Водитель не уступил транспорту, двигавшемуся по главной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.