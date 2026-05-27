У тамбовчанки после визита «социальных работников» из квартиры пропали 200 тысяч рублей

26 мая в Тамбове была раскрыта кража из квартиры. Сообщение о пропаже денег из жилища поступило в полицию 30 апреля. Пенсионерка рассказала, что накануне к ней заходили две незнакомки, представившиеся «социальными работниками».

- Пока одна отвлекала пенсионерку разговорами, вторая похитила деньги в сумме 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как выяснилось, к преступлению причастна 21-летняя жительница Липецка. Тамбовские оперативники выехали в Липецк и задержали злоумышленницу.

В настоящее время ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен. Возбуждено уголовное дело. Девушке может грозить до 6 лет лишения свободы.