В Тамбовской области ссора мужчин закончилась гибелью одного из них

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве.

По версии следствия, 26 мая подозреваемый поссорился со своим знакомым и дважды ударил его ножом в грудь.

- От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице.

- В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин, причастный к совершению особо тяжкого преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.