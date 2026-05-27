Тамбовчанин получил условный срок за хранение марихуаны

Прокуратурой Пичаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в незаконном хранении наркотиков.

- В феврале 2025 года подсудимый незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой 7,5 грамма, - сообщает прокуратура Пичаевского района.

Запрещенные вещества тамбовчанин хранил у себя дома. В дальнейшем он был задержан сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты.

Подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. С учетом этого суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.