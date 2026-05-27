В Тамбовской области перевозчика осудили за мошенничество на 13 млн рублей

Представитель прокуратуры Мичуринска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Его признали виновным в мошенничестве при получении выплат.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

С декабря 2020 по август 2025 года подсудимый, занимающийся перевозками пассажиров, использовал 27 социальных транспортных карт тамбовчан-льготников для оплаты проезда. На самом деле, транспортные услуги владельцам карт не оказывались.

- Он предоставил в муниципалитет документы, содержащие недостоверные сведения об объеме оказанных услуг, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

Ущерб, причиненный бюджету Тамбовской области, превысил 13 млн рублей.

Мужчина признал вину и частично возместил ущерб. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб ему предстоит возместить в полном объеме.