В Тамбовском округе решали, как ликвидировать лужу во дворе дома

В Тамбовском муниципальном округе пытаются решить проблему жителей дома по ул. Лучезарной мкр. Слобода. Дело в том, что во дворе одного из домов постоянно образуется огромная лужа. Откачать ее помогает только специализированная техника.

- Вода скапливается по нескольким причинам. Первая - отсутствует ливневая канализация и происходит скопление талых и дождевых вод. Вторая - если возникает аварийная ситуация на канализационной насосной станции (КНС), то происходит вытекание канализационных вод из колодцев. Это, в совокупности, и приводит к скоплению воды на поверхности, - пояснил первый заместитель главы администрации Тамбовского округа Олег Яркин.

Чиновники обращаются в РКС-Тамбов, специалисты которых обслуживают КНС. Однако ее очистка не всегда проводится вовремя. Лужу приходится откачивать спецтехникой, ведь рядом находится детская площадка и газораспределительная станция.

В администрации Тамбовского округа заверили, что в ближайшее время состоится встреча с представителями вышеуказанных организаций. Это позволит определить этапы взаимодействия, а также какие силы и средства необходимо использовать для решения проблемы.