В селе Петровское ввели ограничения на движение транспорта

По данным администрации Петровского округа, с 26 мая закрыто движение автотранспорта на участке дороги вдоль пруда «Школьный» в селе Петровское.

Такую меру приняли для обеспечения безопасности жителей и гостей Петровского округа. Теперь прогулки в парковой зоне станут более комфортными и спокойными, особенно для семей с детьми и пожилых людей.

- Просим автомобилистов быть внимательными, заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к введённым изменениям, – обращаются к водителям в местной администрации.