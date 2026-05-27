Жилые дома в Мичуринске затапливают канализационные стоки

Прокуратура города Мичуринска в ходе проверки обращения жителей многоквартирного дома выявила факты нарушения закона о водоотведении.
Установлено, что на канализационном коллекторе в микрорайоне Кочетовка г. Мичуринска вовремя не устраняют засоры. Из-за этого канализационные стоки затапливают подвалы ряда многоквартирных домов.
На проблему подтопления подвалов домов в Кочетовке в своей публикации также обратил внимание региональный Народный фронт, направивший обращение в прокуратуру области.
- Для устранения нарушений прокуратура Мичуринска внесла в адрес ресурсоснабжающей организации представление, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Надзорные мероприятия продолжаются. Восстановление прав граждан находится на контроле прокурора города.
Фото прокуратуры Тамбовской области