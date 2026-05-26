Тамбовчанка, ударившая следователя сумкой по голове, пойдет под суд

Прокуратура Инжавинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летней женщины. Местная жительница обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в феврале 2026 года тамбовчанка, стоя на пороге своего дома, пыталась помещать следователю провести обыск, хотя тот предъявил ей удостоверение и постановление суда.

- Она толкнула представителя власти, после чего сумкой ударила его по голове, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.

Женщина не признала вину. Уголовное дело рассмотрит Инжавинский районный суд.