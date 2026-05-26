В Тамбовской области пройдет операция «Мотоциклист»

На территории Тамбовской области с 27 по 29 мая пройдет оперативно-

профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В этом году в регионе зафиксировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей мототехники. В результате этих аварий 3 человека погибли, среди них - один подросток. Ещё 21 человек получил ранения, из них 9 - дети.

Среди самых распространенных нарушений ПДД, которые допускают мотоциклисты – превышение скорости, несоблюдение рядности и выезд на встречную полосу. Такое «лихачество», как правило, приводит к трагедиям. Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоценки водителями собственных возможностей: резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости часто оборачиваются трагедией.

- Операция «Мотоциклист» направлена на пресечение правонарушений, совершаемых водителями мототранспорта (скутеров, мопедов, мотоциклов и т.д.), а также проводится в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.