Двое тамбовчан задержаны за незаконный оборот наркотиков

Вечером 19 мая в западной части Тамбова сотрудники наркоконтроля задержали 44-летнего мужчину, у которого обнаружили наркотик N-метилэфедрон весом 1,04 грамма. Как пояснил задержанный, он купил запрещенные вещества в тот же день у мужчины в том же районе.

Подозреваемый - 48-летний житель Тамбова - был задержан и опрошен. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

- Как выяснилось, он сбыл мужчине 1982 года рождения также наркотическое средство, идентифицируемое как метадон весом 0,18 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Наркотики изъяты и направлены на экспертизу. Устанавливается причастность мужчин к аналогичным преступлениям.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.