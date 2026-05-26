Руководитель СУ СКР по Тамбовской области Андрей Степанов проведет прием

Андрей Степанов проведет прием 28 мая Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

28 мая с 10 до 12 часов руководитель СУ СКР по Тамбовской области Андрей Стапанов проведет личный прием. Встреча состоится в Тамбове на ул. Энгельса, 27 (в здании Ленинского и Тамбовского межрайонных следственных отделов).

Прием будет проводиться по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок, возбуждением и расследованием уголовных дел, отнесенных к компетенции Следственного комитета России. Вместе с тем, люди могут обратиться с жалобами на действия (бездействия) и процессуальные решения сотрудников регионального следственного управления.

- Желающим обратиться на личный прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - документ, удостоверяющий полномочия, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.