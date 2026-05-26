В Тамбове работник строительной организации получил множественные переломы при падении с высоты

В Тамбове устанавливают обстоятельства ЧП с работником строительной организации, который получил тяжелые травмы. По предварительным данным, несчастный случай произошел утром 20 мая в процессе демонтажа автомобильного крана.

- В ходе подготовки к работам машинист автокрана, поднимаясь в кабину по платформе крана, упал на землю с высоты около 1,5 метра, - сообщает Государственная инспекция труда в Тамбовской области.

Мужчину со множественными переломами доставили в медицинское учреждение.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Ей предстоит установить обстоятельства и причины происшествия.