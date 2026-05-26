НовостиОбщество26 мая 2026 11:15

В Тамбове прошли «Последние звонки»

Выпускников ждут государственные экзамены
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Выпускники попрощались со школой

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

26 мая в школах Тамбова прошли «Последние звонки». Праздник состоялся для 1257 одиннадцатиклассников и 3608 девятиклассников.

В этом году на награждение медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней претендуют 185 ребят, а на получение аттестата об основном общем образовании с отличием - 143 выпускника 9-х классов.

Праздник последнего звонка – всегда торжественное и трогательное событие. На линейках исполняется гимн Российской Федерации и поднимается государственный флаг. Выпускников Тамбова поздравили почетные гости, педагоги и родители.

Ребятам, добившихся значительных достижений в учебе и творчестве, были вручены грамоты и благодарности, а отличившимся в спорте - значки ГТО.

- Впереди выпускников ждут важные испытания в виде ГИА и ЕГЭ. Первые экзамены у одиннадцатых классов состоятся 1 июня, у девятых - 2 июня, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Общегородской выпускной пройдет 27 июня.

Начинается пора выпускных экзаменов

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.