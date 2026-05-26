В Тамбове с 1 июня будут работать 11 пляжей

В Тамбове купальный сезон начнется с 1 июня. Об этом сообщает администрация города.

- В этом году будут действовать 11 официальных пляжей, где в течение дня дежурят матросы-спасатели, - отметили в пресс-службе администрации города Тамбова.

В местах отдыха будут работать 45 сотрудников муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба», 40 из них - постоянные квалифицированные работники, еще пятеро наняты на купальный сезон. Как пояснили в городском руководстве, сейчас новые сотрудники завершают необходимое обучение по спасению людей на водных объектах и оказанию первой помощи.