Житель тамбовской многоэтажки пожаловался в прокуратуру на отсутствие капитального ремонта

Прокуратура Первомайского района провела проверку по обращению инвалида 2 группы. Мужчина, живущий в многоэтажке поселка Первомайский, пожаловался на отсутствие капитального ремонта дома.

Как выяснилось, по региональной программе многоквартирный дом, в котором живет мужчина, должны были отремонтировать в 2022-2024 годах.

- Плановый капитальный ремонт фасада и отмостки в 2022-2024 годах не выполнен, - сообщает прокуратура Первомайского района.

Ведомство через суд обязало Фонд капитального ремонта организовать ремонтные работы. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения суда.