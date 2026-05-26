Сотрудники швейного предприятия в Тамбовской области несколько месяцев не получали зарплату

В прокуратуре Мичуринского района провели проверку исполнения трудового законодательства после коллективного обращения местных жителей.

Установлено, что у швейного предприятия с ноября 2025 года по апрель 2026 года образовался долг по зарплате в размере более 4 млн рублей перед 56 работниками. При этом финансовая возможность для выплаты зарплаты у производства имелась.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

- Ход и результаты расследования уголовного дела, а также фактическое погашение задолженности находятся на контроле, – сообщает прокуратура Тамбовской области.